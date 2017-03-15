15:03, 15 марта 2017

Жертвами взрыва во Дворце правосудия в Дамаске стали 25 человек

Теги:  В мире  сирия  суд  взрыв  жертвы

В сирийской столице произошел взрыв в здании Дворца правосудия. По данным полиции, погибли не менее 25 человек.

В Дамаске прогремел взрыв в здании Дворца правосудия. Об этом сообщило агентство France Presse со ссылкой на полицию.

"Взрыв по Дворце правосудия в Дамаске убил по меньшей мере 25 человек: полиция", - говорится в сообщении.

Как сообщило агентство со ссылкой на государственное телевидение Сирии, взрывное устройство привел в действие террорист-смертник. 

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