Жертвами взрыва во Дворце правосудия в Дамаске стали 25 человек
Теги: В мире сирия суд взрыв жертвы
В сирийской столице произошел взрыв в здании Дворца правосудия. По данным полиции, погибли не менее 25 человек.
В Дамаске прогремел взрыв в здании Дворца правосудия. Об этом сообщило агентство France Presse со ссылкой на полицию.
#BREAKING Damascus courthouse bomb kills at least 25: police— AFP news agency (@AFP) 15 марта 2017 г.
"Взрыв по Дворце правосудия в Дамаске убил по меньшей мере 25 человек: полиция", - говорится в сообщении.
Как сообщило агентство со ссылкой на государственное телевидение Сирии, взрывное устройство привел в действие террорист-смертник.
Читайте также:
Террористы взорвали автобус в сирийском Хомсе
ЮНИСЕФ сообщил о гибели 652 детей в Сирии за 2016 год
За сутки более трех тысяч жителей Сирии получили гумпомощь из России