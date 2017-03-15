Внедорожник перевернулся в результате ДТП на западе Москвы
На Бережковской набережной произошло ДТП с участием внедорожника. В результате аварии автомобиль перевернулся. Информации о пострадавших пока нет. Данные об инциденте уточняются.
Внедорожник перевернулся в результате ДТП на Бережковской набережной в столице. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"На Бережковской набережной напротив дома 30 в результате дорожно-транспортного происшествия перевернулся автомобиль Toyota Land Cruiser", - говорится в сообщении.
Информации о пострадавших в результате инцидента пока нет. Данные о происшествии уточняются.
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