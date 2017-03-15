Грызлов обвинил Киев в цинизме из-за полной блокады Донбасса

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Решение Киева ввести полную транспортную блокаду Донбасса противоречит Минским соглашениям, заявил полпред России в Контактной группе по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины Борис Грызлов. По его словам, украинские власти показали себя большими радикалами, чем участники блокады Донбасса.

Украинские власти оказались большими радикалами, чем участники блокады Донбасса. Об этом заявил полномочный представитель России в Контактной группе по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины Борис Грызлов, пишет "Интерфакс".

По его словам, решение Киева о введении полной транспортной блокады Донбасса выглядит особенно цинично, если учесть, что именно в среду должно было состояться заседание Контактной группы. Он убежден, что действия властей Украины наносят реальный ущерб, прежде всего, самой стране и ее народу.

Кроме того, он уверен, что введение транспортной блокады Донбасса прямо противоречит Минским соглашением и говорит о том, что Киев не намерен соблюдать их.

Ранее в среду украинские власти приняли решение временно приостановить все транспортное сообщение с неподконтрольными Киеву территориями Донбасса. Об этом стало известно по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины. Ведомство также запретило перемещать грузы через линию соприкосновения в Донбассе.