Путин и президент Армении обсудили Нагорный Карабах

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Президент Владимир Путин обсудил со своим армянским коллегой Сержем Саргсяном ситуацию в непризнанном Нагорном Карабахе. Москва содействует поиску оптимального решения конфликта между Баку и Ереваном.

Президент России Владимир Путин и президент Армении Серж Саргсян обсудили ситуацию в непризнанном Нагорном Карабахе.

"Отдельное внимание уделили проблематике нагорнокарабахского урегулирования. Россия продолжает оказывать всяческое содействие поиску взаимоприемлемых развязок конфликта как в рамках Минской группы ОБСЕ, так и в ходе прямых контактов с Ереваном и Баку", - говорится в сообщении Кремля.

Кроме того, президенты двух стран обсудили сотрудничество в ОДКБ и ситуацию в Сирии. Владимир Путин поблагодарил президента Армении за оказанную гуманитарную помощь арабской республике.