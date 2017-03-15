Прокуратура проверит сообщение о стрельбе во время урока физкультуры

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Прокуратура проверяет информацию о стрельбе в гимназии №24 города Люберцы Московской области. По версии СМИ, которую приводит ведомство, ученик во время урока физкультуры выстрелил из устройства для отпугивания собак. Ранее в полиции данные о стрельбе опровергли.

Прокуратура Подмосковья отчиталась о начале проверки, которая ведется после сообщений СМИ о стрельбе в люберецкой гимназии, передает АГН "Москва".

Правоохранительные органы озвучили одну из версий происшествия, согласно которой ученик во время урока физкультуры открыл стрельбу из устройства для отпугивания собак. Оружие он нашел в рюкзаке одного из обучающихся.

Люберецкая городская прокуратура даст правовую оценку действиям должностных лиц лицея, а при наличии оснований примет "исчерпывающие" меры. Ход проверки взяла на контроль прокуратура Подмосковья.

Ранее муниципальный депутат Вячеслав Ванеев рассказал, что его сын принес в школу отпугивающее устройство "Анти-дог". Инцидент произошел днем в среду после того, как его сын ушел на урок физкультуры, оставив вещи в раздевалке. Ванеев рассказал, что неизвестный "копался в рюкзаке сына" и вытащил оттуда отпугивающее устройство. Затем он открыл стрельбу, в результате "светозвуковых выстрелов" четыре ученика были контужены.

В полиции заявили, что выстрелов из пистолета не производилось. "Его просто кто-то уронил, и он запищал", - рассказали в дежурной части межмуниципального управления МВД "Люберецкое".

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