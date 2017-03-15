Жертвами двух взрывов в Дамаске стали более 30 человек

Теги: сирия Теракт взрыв

Как минимум, 30 человек стали жертвами двух взрывов в Дамаске. Одно взрывное устройство сработало во Дворце правосудия вблизи рынка Хамидия, второе — в одном из ресторанов на западе Дамаска. Оба взрыва осуществили террористы-смертники.

Два взрыва прогремели в среду днем в столице Сирии. Террорист-смертник подорвал себя в одном из ресторанов на западе Дамаска. Как пишет ТАСС, есть погибшие и пострадавшие, их число не называется.

Еще один взрыв произошел во Дворце правосудия близ рынка Хамидия. Взрыв осуществил также террорист-смертник. По последним данным, жертвами этого теракта стали более 30 человек, еще 60 получили ранения.

Пока ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за взрывы.

Читайте также:

Террористы взорвали автобус в сирийском Хомсе

ЮНИСЕФ сообщил о гибели 652 детей в Сирии за 2016 год