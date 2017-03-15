Жертвами двух взрывов в Дамаске стали более 30 человек
Как минимум, 30 человек стали жертвами двух взрывов в Дамаске. Одно взрывное устройство сработало во Дворце правосудия вблизи рынка Хамидия, второе — в одном из ресторанов на западе Дамаска. Оба взрыва осуществили террористы-смертники.
Два взрыва прогремели в среду днем в столице Сирии. Террорист-смертник подорвал себя в одном из ресторанов на западе Дамаска. Как пишет ТАСС, есть погибшие и пострадавшие, их число не называется.
Еще один взрыв произошел во Дворце правосудия близ рынка Хамидия. Взрыв осуществил также террорист-смертник. По последним данным, жертвами этого теракта стали более 30 человек, еще 60 получили ранения.
Пока ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за взрывы.
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