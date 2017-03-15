Захарченко прибыл в Крым с официальным визитом

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Глава ДНР Александр Захарченко во второй раз с начала года прибыл в Крым с официальным визитом. По данным источника, знакомого с ситуацией, глава ДНР примет участие в мероприятиях, посвященных третьей годовщине воссоединения республики с Россией. Всего Захарченко пробудет в Крыму три дня.

Глава ДНР Александр Захарченко прибыл с официальным визитом в Крым, где он примет участие в мероприятиях по случаю третьей годовщины воссоединения республики с Россией, передает "Звезда" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Визит, предварительно, продлится три дня. Глава ДНР будет участвовать в митинге ко Дню воссоединения и заседании интеграционного комитета "Россия-Донбасс", которое пройдет в Ливадийском дворце в Ялте.

В январе Захарченко уже посещал полуостров. Вместе с главой ЛНР Игорем Плотницким он участвовал в мероприятиях, приуроченных к 363-летию Переяславской рады.

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