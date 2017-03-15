Прокуратура Москвы отстояла честь обвиненной в проституции студентки

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Столичная прокуратура добилась отмены приговора обвиненной в занятии проституцией студентки из Ивановской области. В ходе проверки выяснилось, что задержанная летом прошлого года девушка с пониженной социальной ответственностью представилась чужим именем.

Московская прокуратура добилась отмены приговора студентке из Ивановской области, обвиненной в занятии проституции. Об этом сообщает ТАСС.

Девушка летом прошлого года была доставлена в полицию с МКАД, где, как утверждали сотрудники правоохранительных органов, она оказывала слуги интимного характера. Она назвала свое имя и паспортные данные, однако документы, подтверждающие личность, не предоставила.

Впоследствии выяснилось, что задержанная представилась именем своей дальней родственницы, проживающей в Ивановской области. Эту версию подтвердила почерковедческая экспертиза, которая показала, что почерк девушки, заподозренной в проституции, в административном деле отличается от подписи жительницы Ивановской области. Таким образом, суд привлек к ответственности не ту девушку, на что и пожаловались родственники студентки.