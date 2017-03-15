Песков подтвердил приезд Меркель в Россию

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Канцлер ФРГ Ангела Меркель приедет в Россию. Она обсудит с Владимиром Путиным ситуацию на Украине.

Дата визита канцлера Германии Ангелы Меркель в Россию согласована, заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков ТАСС.

"Поездка согласована. О датах сообщим дополнительно", - сообщил Песков.

В Кремле сообщили, что одной из тем обсуждения будет украинский вопрос.

Ранее Владимир Путин сообщил, что в Москве ждут с визитом канцлера Германии Ангелу Меркель и президента страны Франка-Вальтера Штайнмайера.