Песков подтвердил приезд Меркель в Россию
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Канцлер ФРГ Ангела Меркель приедет в Россию. Она обсудит с Владимиром Путиным ситуацию на Украине.
Дата визита канцлера Германии Ангелы Меркель в Россию согласована, заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков ТАСС.
"Поездка согласована. О датах сообщим дополнительно", - сообщил Песков.
В Кремле сообщили, что одной из тем обсуждения будет украинский вопрос.
Ранее Владимир Путин сообщил, что в Москве ждут с визитом канцлера Германии Ангелу Меркель и президента страны Франка-Вальтера Штайнмайера.