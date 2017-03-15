Нацбанк Украины назвал банки, которые попадут под санкции

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Нацбанк Украины предлагает запретить банкам с российским капиталом выводить средства из страны. Об этом сообщил заместитель главы НБУ Яков Смолий. По его словам, под санкции попадут Сбербанк, Проминвестбанк, ВТБ, БМ Банк и VS Bank. В Киеве при этом надеются, что российские банки покинут Украину "цивилизованно".

Блокпост украинской полиции и Нацгвардии под Славянском, на котором и остановили кортеж нардепа Парасюка с побратимами, направлявшимися в зону АТО. Попытка проверить документы и досмотреть машины приводит к конфликту, отмечает "ТВ Центр".

Парасюк изначально ведет себя агрессивно — тычет всем в лицо удостоверением парламентария, оскорбляет полицейских, бьет их, фактически понимая, что ему никто не ответит, учитывая депутатскую неприкосновенность.

В какой-то момент ситуация выходит из-под контроля. Нападать на полицейских по приказу Парасюка начинают и десятки националистов, приехавших с ним. Бойцы Нацгвардии, вооруженные автоматами, вынуждены открыть предупредительный огонь.

Парасюку, похоже, грозит уголовное дело по статье "Нападение на полицейских". По этому поводу на заседании Совета по нацбезопасности и обороны Украины высказался даже Порошенко. Хотя ключевой темой, понятно, стал не инцидент с нардепом. По предложению президента, Киев официально ввел транспортную блокаду против ДНР и ЛНР.

"Предлагаю Совет по нацбезопасности и обороны Украины поддержать решение о немедленном и полном прекращении транспортного и железнодорожного сообщения с оккупированными территориями до того, как оккупанты не вернут назад под юрисдикцию Украины украденные украинские предприятия", - заявил Порошенко.

Все это, правда, похоже на фарс. Из-за действий активистов во главе с Семенченко и Парасюком Украина осталась без угля. Украинские предприятия, работавшие на территории ДНР и ЛНР, были национализированы народными республиками. Ущерб Киев оценивает в миллиарды гривен. И это, признает Порошенко, обещая выставить всем причастным счет. И тут же сам предлагает официально ввести транспортную блокаду непризнанных республик. Там ситуацию уже прокомментировали.

"Киев на своей стороне линии разграничения может делать что хочет: вводить блокаду, снимать... Нам все равно. Мы свою позицию не меняем", - заявил глава ДНР Александр Захарченко.

В МИД ФРГ уже призвали Киев немедленно прекратить блокировать Донбасс, подчеркнув, что это усиливает возможность отделения этого региона от Украины. Полпред России в минской контактной группе Борис Грызлов назвал предложение украинского президента противоречащим минским соглашениям. На ошибочность данного шага Порошенко указал даже премьер Гройсман, фактически решившись на открытый конфликт с главой государства.

Но ущерб стране в команде Порошенко, похоже, в расчет не берут. Взять ту же ситуацию с "дочками" российских банков на Украине. Санкции против них, по решению президента, все-таки введут. Об этом было официально объявлено на радость националистам, накануне, крушившим отделение "Альфа-банка" в Киеве.

Разбитая вывеска. В стеклянные двери летят булыжники, мусорные баки и бутылки. Полиция охраняет вход, но фактически опять бездействует. Приказа разгонять молодчиков как не было, так и нет. Толпа скандирует: "Русские вон из страны". Правда, никто не подсчитывает потери от ухода российского капитала из украинской экономики, которая и без того дышит на ладан.

"Безусловно, мы с большой озабоченностью наблюдаем за тем, в каких условиях приходится работать дочерним финансово-кредитным организациям на Украине. Мы считаем, что, конечно, подобная ситуация, она абсолютно уничтожает вообще инвестиционный климат на Украине", - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Украинская "дочка" Сбербанка вводит свои контрмеры против устроенной ей блокады. Наличные теперь буду выдавать ограниченно. В кассах украинцы смогут получить не более 30 тысяч гривен в день, то есть примерно тысячу долларов. В банкоматах - от 800 до 2000 гривен. Если, конечно, на Украине, найдется хотя бы один уцелевший банкомат Сбербанка.

Александр Панюшкин, Тимур Абдулаев, "ТВ Центр".