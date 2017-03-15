В ООН упрекнули Украину в избирательном расследовании трагедии в Одессе

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Следствие по делу о поджоге Дома профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года ведется избирательно, а судебные процессы сопровождаются "неоправданными задержками и вмешательством". Об этом говорится в докладе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека.

Следствие по делу о поджоге Дома профсоюзов в Одессе в мае 2014 ведется избирательно, а судебные процессы сопровождаются неоправданными задержками и вмешательством. Как сообщает "ТВ Центр", такие выводы содержатся в новом докладе о нарушениях прав и свобод на Украине, опубликованном управлением Верховного комиссара ООН по правам человека.

Никто до сих пор не привлечен к ответственности за гибель 48 человек, отмечается в документе, а все пятеро обвиняемых, содержащиеся под стражей, являются жертвами произвольного задержания, которое продлевалось без достаточного обоснования как минимум 17 раз.

В докладе также обращено внимание на вмешательство в работу суда активистов-сторонников единства Украины. 10 февраля они устроили массовые беспорядки в районном суде Одессы. Ни один из зачинщиков задержан не был.