Путин пообещал продолжить программу мегагрантов для ученых

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Программа мегагрантов для молодых ученых будет продолжена. Об этом сообщил президент Владимир Путин. По его словам, средства на эти цели найдены.

В России в этом году будут запущены новые программы финансовой поддержки молодых учёных. Владимир Путин обсудил их с директором Российского научного фонда Александром Хлуновым и заместителем главы президентского совета по науке Андреем Фурсенко. Об этом сообщает "ТВ Центр".

"У нас весьма успешно осуществляется программа по так называемым мегагрантам. И некоторое время назад мы встречались с теми учёными, которые в рамках этих программ работали, и работали весьма успешно. Договорились о продолжении этой программы и о поиске источников финансирования. Вот, средства найдены, причём не только на один год. Договорились о том, что эта программа будет продолжаться в течение нескольких лет", - сказал Владимир Путин.

Как доложил Александр Хлунов, в апреле начнётся приём заявок на участие в первой программе. Она предусматривает поддержку молодых кандидатов наук. Среди них по конкурсу будут отобраны порядка 600 человек, которые предложили наиболее интересные проекты. На их реализацию каждый учёный будет получать по полтора-два миллиона рублей в год.

Вторая программа касается тех, кого уже можно назвать научными лидерами. Они будут ежегодно получать по 5 миллионов рублей на создание своих небольших исследовательских групп. Разработана также программа привлечения в науку частных капиталов, с тем, чтобы поддержать внедрение передовых разработок.

О том, как в России чувствуют себя предприниматели, шла речь на встрече Владимира Путина с новым руководителем Агентства стратегических инициатив Светланой Чупшевой. Поддержка экономических и социальных проектов, а также делового климата в целом, входит в число главных задач агентства. По оценке Чупшевой, для бизнесменов в России созданы вполне комфортные условия. Это подтверждают международные рейтинги. Наша страна входит в число 40 государств с благоприятным инвестиционным климатом.