Правительство Чечни заказало "шашлык-машлык" за полмиллиона рублей

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Власти Чечни разместили тендер, в котором объектом закупки значится "шашлык-машлык". Из документации следует, что речь идет не о блюде из мяса, а о мероприятии, которое пройдет в Грозном в апреле. Начальная цена контракта составляет 550 тысяч рублей.

Комитет правительства Чечни по туризму разместил на сайте госзакупок тендер по закупке "шашлыка-машлыка".

Исполнитель должен обеспечить трансфер не менее 50 человек и их проживание в гостинице категории четыре звезды или выше. Победителю тендера также придется предоставить не менее 30 шатров, мангалы, дрова для розжига и сувениры в виде кристалла под названием "Сердце Чечни". Кроме того, требуется изготовить не менее одной тысячи открыток, приуроченных к мероприятию.

Как говорится в документации, "Шашлык-машлык" – "первый международный гастрономический фестиваль". Он пройдет в Грозном 22 апреля. На мероприятие выделили 550 тысяч рублей из бюджета республики.

Тендер был объявлен 14 марта. Контракт на проведение "Шашлыка-машлыка" выиграла компания "Конкурент". Фирма была единственной, кто подал заявку на участие в аукционе. Аукцион назначен на 20 марта.

Зампредседателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Магомед Селимханов, который представляет Чечню, заявил НСН, что не знает о подобной закупке. "Но я об этом от вас первый раз слышу, буду сейчас смотреть и узнавать, что это такое", - заявил он.

О проведении фестиваля стало известно 14 февраля. Ростуризм разместил на сайте госзакупок тендер на организацию "Шашлыка-Машлыка" с максимальной ценой контракта в один миллион рублей.

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