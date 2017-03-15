Республиканцы обвинили Обаму во вмешательстве в выборы

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Группа американских сенаторов-республиканцев требует расследовать попытки администрации президента Барака Обамы вмешаться в выборы в ряде стран Европы, Африки и Латинской Америки. Соответствующее письмо направлено главе Госдепартамента США.

Администрация Барака Обамы вмешивалась в выборы за пределами США, и такие случаи должны быть расследованы. Об этом заявили сенаторы-республиканцы. Соответствующее письмо уже направлено госсекретарю Рексу Тиллерсону, передает "ТВ Центр".

Речь идёт о целом ряде государств Европы, в частности Македонии и Албании, а также странах Африки и Латинской Америки. Вашингтон, чтобы повлиять на ход выборов, за счёт американских налогоплательщиков финансировал отдельно взятые политические партии, в основном левоцентристские.

Средства направлялись по линии Госдепартамента США и через фонд Джорджа Сороса. Как заявили республиканцы, такие действия недопустимы и ставят под угрозу отношения с этими государствами.