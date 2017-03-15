СКР проверит правомерность решения "Победы" снять волейболиста с рейса

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Следственный комитет проводит предварительную проверку по факту резонансного эпизода в аэропорту Самары, где с рейса лоукостера "Победа" сняли игрока новоуренгойского волейбольного клуба Александра Кимерова. Он направлялся в Москву для участия в матче национального первенства. Причиной перепалки на борту, которая закончилось вызовом наряда полиции, стал рост пассажира. А точнее длина ног спортсмена. Они не помещались в межкресельное пространство.

Александр Кимеров, диагональный новоуренгойского "Факела", после игры в Самаре собирался в Москву. Хотел прилететь домой, специально отпросился у тренера. Сам купил билет. Правда, не учел, что то, что в волейболе считается достоинством, на борту самолета может подвести. Спортсмен ростом 2,15 метра просто не уместился на сидении, передает "ТВ Центр".

Уступить кресло у аварийного выхода - там пространства больше - предложила мужчине девушка. Однако стюардесса попросила пассажиров вернуться на места, согласно купленным билетам. Александр Кимеров утверждает, за пару лишних сантиметров готов был доплатить на месте. Там и сумма небольшая - 999 рублей. Но бортпроводница отказалась. И волейболист снова попытался разместиться в узком кресле. Когда его колени предательски выглянули в проход, сотрудница авиакомпании вызвала полицию, объявив высокого мужчину дебоширом.

"Он вел себя слишком уверенно и по-хамски. Что это означает: "Пошла вон отсюда, я с тобой не буду разговаривать". Но мы же ведь не где-то в такси! Это воздушное судно, это зона повышенной опасности. И у нас четко в правилах прописано, что каждый пассажир обязан выполнить требования кабинного экипажа. Не просьбу! Требования!" – заявила старший бортпроводник Наталья Эртель.

По словам очевидцев, никаких угроз в адрес бортпроводников не звучало. Однако стражи порядка все равно высадили спортсмена. Кимеров улетел домой следующим рейсом. И спортсмен, и его клуб настроены миролюбиво. В суд не пойдут. А вот извинения от компании хотели бы услышать.

"Добрый молодой человек, несмотря на его большие габариты, неконфликтный! И он не хотел тоже такой шумихи. Для него это, конечно, неприятное событие", - сообщил директор ВК "Факел" Николай Капранов.

Лоукостер, правда, включать задний ход не собирается. Компания собирает документы, чтобы в судебном порядке требовать с двухметрового пассажира компенсацию за 15-ти минутную задержку рейса.

"Нельзя меняться! У нас есть такая услуга, у нас есть такая модель low cost, и мы просим пассажиров наши правила соблюдать", - сообщила пресс-секретарь "Победы" Елена Селиванова.

"Командир корабля имеет право всегда вмешиваться и решать ситуацию по своему усмотрению. Однако наша бюрократия до такого уровня доросла, что командир корабля не является хозяином в своем доме, и он боится даже рот открыть, чтобы сделать только шаг от штатной ситуации", - сказал юрист Алишер Захидов.

Юристы предлагают пассажиру выдвинуть встречный иск. Пострадавший имеет право на компенсацию морального ущерба.

Оксана Коваленко, "ТВ Центр".

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