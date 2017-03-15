Турция угрожает Европе пересмотреть миграционную сделку

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Турция в одностороннем порядке намерена разорвать миграционное соглашение с Евросоюзом, а Стамбул и Роттердам больше не города-побратимы. Это новые последствия дипломатического конфликта между Анкарой и Гаагой, который продолжается с прошлой недели и уже вышел за рамки двусторонних отношений. Теперь резкими замечаниями турецкие власти обмениваются с Берлином и Брюсселем.

На словах грозящийся разорвать все связи с доброй половиной Европы, а против Нидерландов еще и ввести экономические санкции, на деле президент Турции решил, видимо, попрактиковаться на отдельно взятом голландском городе. Как сообщает "ТВ Центр", Эрдоган приказал отменить побратимские соглашения между Роттердамом и Стамбулом.

"Я сказал это нашему премьеру прошлой ночью. Я сказал ему немедленно проинформировать мэра Стамбула для того, чтобы в одностороннем порядке расторгнуть соглашение о побратимских отношениях с Роттердамом, потому что для нас невозможно быть побратимами таким людям", - сообщил Эрдоган.

Именно из-за запрета выступлений турецких чиновников в Роттердаме перед апрельским митингом по конституционной реформе в республике и началось нарастание напряжения между Нидерландами и Турцией. Именно в этом городе полиция жестко разогнала протурецкий митинг, переросший в беспорядки. Были и запреты на въезд в страну политиков из Анкары. Турция, в свою очередь, отказала послу Нидерландов в возвращении на свое рабочее место. Воздушное пространство республики закрыто для самолетов, перевозящих официальных лиц Нидерландов. Реджеп Тайип Эрдоган обещает подать иски в ОБСЕ, ООН и международные суды. Но пока юристы их готовят, пригрозил разорвать заключенное год назад соглашение по нелегальным мигрантам. Документ позволили приостановить поток беженцев в Европу. Турции за это была обещано 6 миллиардов евро и уже перечислено из них 677 миллионов.

Турецкий министр по делам Евросоюза в интервью журналистам подчеркивает: все, что он говорит, это его личное мнение, хотя общается с прессой в рабочей обстановке. Омер Челик уверяет: угрозы разорвать миграционную сделку с Евросоюзом никак не связаны с обострением отношений с Нидерландами. Просто, по его словам, давно накипело.

"Европейский союз всегда говорит о сотрудничестве в борьбе против террористов и улаживании миграционного кризиса. Но своих обязательств не выполняет. Тогда я не вижу причин, почему Турция должна продолжать выполнять соглашение. Несправедливо, когда они ужесточают свои антитеррористические законы, а нас просят смягчить наши. Наша страна может пересмотреть сделку по мигрантам, как захочет и когда захочет. И я считаю, что время для этого настало", - заявил он.

Министр по делам Евросоюза Турции напомнил журналистам: обещанная визовая либерализация для граждан его страны была заморожена по инициативе ЕС. Европейские чиновники заговорили о невозможности введения безвиза для турок после неудавшегося военного переворота, произошедшего в республике прошлым летом. На тормозах спускаются и переговоры о членстве Турции в ЕС. Реджеп Тайип Эрдоган и ранее обвинял европейцев в предательстве и угрожал отправить мигрантов обратно в Европу. Нацисты и фашисты - последние два дня наиболее частые в лексиконе турецкого лидера. Европа, по его мнению, оказалась в заложниках у коричневой чумы.

В Евросоюзе все это восприняли очень болезненно и тут же напомнили Эрдогану, кто находится в положении просящего, а кто дающего.

"Это было весьма скандально со стороны Турции заявлять такое в адрес Нидерландов, Германии и других стран, и я никогда не приемлю сравнения между нацистами и современными правительствами. Я никогда не соглашусь сравнить Нидерланды с нацистами. Любой, кто делает такие сравнения, отходит от ЕС. Это не ЕС хочет присоединить Турцию, а Турция хочет присоединиться к ЕС", - напомнил председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

Турция полностью оторвана от реальности, поддержал коллегу председатель Европейского совета Дональд Туск. Сам Туск выходец из Польши — страны, которая не понаслышке знает, что творят настоящие нацисты.

"Нидерланды — это Европа. А Европа — это Нидерланды. Территория свободы и демократии. Роттердам — это город, полностью разрушенный нацистами, мэром которого сегодня является выходец из Марокко. Если кто-то видит фашизм в Роттердаме, то эти люди совершенно оторваны от реальности. Мы солидарны с Нидерландами", - заявил Туск.

Солидарны настолько, что глава ведомства федерального канцлера ФРГ Петер Альтмайер даже заявил, что у Берлина есть правовые инструменты, чтобы отказать во въезде в страну членам правительств иностранных государств. Хотя ведь еще совсем недавно жестко критиковали Дональда Трампа за его миграционные указы. Нидерланды от резких заявлений воздерживаются. В стране идут парламентские выборы. Основная борьба развернулась между либеральной "Народной партией за свободу и демократию" во главе с нынешним премьер-министром Марком Рютте и крайне правой "Партией свободы", лидером которой является Герт Вилдерс, заработавший себе популярность на жесткой риторике в отношении мигрантов и предложениях радикальных мер по борьбе с терроризмом. Действующий глава кабмина Рютте добавил себе немало политических очков именно благодаря скандалу с Турцией.

Лилия Акиньшина, Андрей Стрюков. "ТВ Центр".