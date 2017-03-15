В Москве налетчик не смог ограбить отделение Сбербанка

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Вызванная сотрудниками Сбербанка полиция испугала грабителя и он сбежал.

В Москве сотрудники полиции предотвратили ограбление отделения Сбербанка на юго-западе столицы.

"Вечером 15 марта на улице Профсоюзная было совершено нападение на отделение Сбербанка. Злоумышленнику не удалось ограбить кассу. На месте работает группа немедленного реагирования", - сообщает агентство "Москва".

По данным полиции, налетчик не смог ограбить кассу, так как сотрудники банка отказались отдавать ему деньги и вызвали полицию. В результате он испугался и сбежал.

На данный момент полиция разыскивает злоумышленника.