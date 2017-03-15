СКР отверг выводы о "контролируемом" падении Ту-154 Минобороны

Теги: Следствие сочи минобороны скр авиакатастрофа

Версии о фактически контролируемом падении самолета Ту-154 Минобороны в Черном море не опираются на факты и являются личными суждениями авторов опубликованных в СМИ материалов. Об этом заявили в Следственном комитете России. Там отметили, что расследование авиакатастрофы еще продолжается.

В Следственном комитете России прокомментировали публикации СМИ о "странном поведении" пилота разбившегося под Сочи самолета Ту-154 Минобороны. Как заявили в ведомстве, эти выводы не опираются на факты и являются личными суждениями авторов.

"Следственный комитет России продолжает расследование уголовного дела об авиакатастрофе ТУ-154 над Черным морем. Работа следственной группы направлена на установление причин катастрофы", - подчеркнула официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Накануне газета "Коммерсантъ" сообщила, что специалисты на основании данных "черных ящиков" воссоздали 3D-моделирование последнего полета Ту-154. Данные указывают на то, что самолет находился в режиме контролируемого полета до самого столкновения с водой, а экипаж не совершал никаких ошибок.

Через минуту после взлета на высоте около 250 метров и скорости около 370 километров в час командир экипажа вместо продолжения набора высоты фактически перевел самолет в режим посадки. Это могло произойти из-за дезориентации пилота в пространстве. Запутать летчика могли звезды, которые отражались в водной глади. Эксперты отмечают, что в темноте он должен был лететь по приборам, однако проигнорировал их показания.

Самолет Ту-154 Минобороны России упал в Черное море недалеко от Сочи 25 декабря. Жертвами авиакатастрофы стали 92 человека: военнослужащие, представители СМИ, артисты ансамбля имени Александрова, а также глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка.

Читайте также:

Главный военный прокурор назвал догадками сообщения СМИ о крушении Ту-154

К расследованию крушения Ту-154 в Черном море привлекли несколько НИИ