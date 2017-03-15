В США подозревают в кибератаках на Yahoo сотрудников ФСБ

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Минюст США обвинил двух сотрудников ФСБ России и двух хакеров в кибератаках на интернет-компанию Yahoo, в результате чего были взломаны 500 миллионов аккаунтов.

Минюст США предъявил обвинение трем россиянам и канадцу казахского происхождения в кибератаках на портал Yahoo, в результате чего в 2014 году были взломаны 500 миллионов аккаунтов, сообщает "Интерфакс".

По данным американского Минюста, подозреваются сотрудники ФСБ Игорь Сущин и Дмитрий Докучаев, а также хакеры Алексей Белан и Карим Баратов.

"Целью хакеров была электронная почта чиновников из РФ и США, журналистов, сотрудников финансовых служб и других бизнес-структур", - сообщили в ведомстве.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не располагает информацией о деле хакеров.

"Это вопрос нашим правоохранительным органам, мы какой-либо информацией не располагаем", - цитирует ТАСС Пескова.