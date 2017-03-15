МИД России прокомментировал введение блокады Донбасса

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Киев пытается переложить ответственность с больной головы на здоровую, введя транспортную блокаду Донбасса под предлогом обострения обстановки. Об этом заявили в МИД России. В ведомстве отметили, что требования Украины отвести тяжелое вооружение от линии соприкосновения выглядят кощунственно.

Россия призывает власти Украины не доводить ситуацию в Донбассе до гуманитарной катастрофы и начать, наконец, выполнять Минские соглашения. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел, опубликованном на сайте ведомства.

На Смоленской площади отметили, что обоснование Киева введенной транспортной блокады Донбасса выглядит как перекладывание ответственности с больной головы на здоровую.

"Хотели бы напомнить, что нынешний виток напряженности был также спровоцирован Украиной, власти которой не желают урегулировать конфликт мирным политическим путем и делают ставку на силовое решение "проблемы Донбасса", - говорится в сообщении.

Слова секретаря СНБО Александра Турчинова о том, что блокада будет действовать до выполнения положений Минских соглашений о прекращении огня и отводе тяжелых вооружений от линии соприкосновения, МИД расценил как кощунственные. В ведомстве напомнили, что Киев уже два года сам "упорно не желает выполнять указанные положения".

Совет национальной безопасности и обороны Украины в среду принял решение временно приостановить грузовое транспортное сообщение с неподконтрольными Киеву территориями Донбасса.

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