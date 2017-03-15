Полиция объявила в розыск пропавшую без вести 17-летнюю девушку

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Полиция объявила в розыск пропавшую в Москве 17-летнюю девушку. 11 марта 2017 года девушка ушла из дома и не вернулась. На момент исчезновения она была одета в зеленую куртку, черные джинсы, серую кофту и черные ботинки.

Полиция в Москве разыскивает пропавшую без вести 17-летнюю Хумидан Марию Антоновну. Об этом говорится в сообщении на сайте МВД России по столице.

11 марта 2017 года девушка ушла из дома и не вернулась. На момент исчезновения она была одета в зеленую куртку, черные джинсы, серую кофту и черные ботинки.

Приметы: европейский тип лица, на вид около 16 лет, рост 160 сантиметров, нормального телосложения, волосы темные длинные, глаза темные.

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