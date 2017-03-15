Путин проверит качество уборки в Арктике

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Президент Владимир Путин в конце марта посетит Землю Франца-Иосифа в Арктике и проверит качество уборки мусора на острове.

Президент России Владимир Путин посетит Землю Франца-Иосифа в преддверии Арктического форума, который пройдет в конце марта, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Глава государства планирует пообщаться с экологами и проверить результаты уборки острова от мусора в виде нефтепродуктов, металлолома, техники, различных смазочных продуктов, угля.

Сообщается, что вместе с Путиным в Арктику поедет министр обороны Сергей Шойгу.

В должности президента Путин поедет в Арктику впервые, в 2010 он посетил остров Земля Александры, входящий в архипелаг Земли Франца-Иосифа, будучи премьер-министром.