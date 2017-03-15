МИД связал "злодения террористов" в Дамаске со встречей в Астане

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МИД России осудил взрывы в Дамаске, в результате которых погибли как минимум 35 человек, назвав их "очередными злодеянием террористов". На Смоленской площади уверены, что теракты приурочены к третьей встрече по сирийскому урегулированию в Астане. В ведомстве также обвинили ряд стран в политике двойных стандартов.

Сразу два теракта произошли в столице Сирии. Первый - самый мощный - взрыв прогремел около часа дня по местному времени на входе во Дворец правосудия в старинной цитадели Дамаска. Боевик привёл в действие закреплённую на теле бомбу, когда полицейские попытались его досмотреть. Жертвами этой атаки стали 35 человек, более ста получили ранения, передает "ТВ Центр".

Спустя некоторое время ещё один смертник подорвал себя в одном из популярных ресторанов в другом районе города. В результате этого теракта также есть погибшие и пострадавшие. Их число сейчас устанавливается. Ответственность за серию атак на мирных жителей Дамаска пока не взяла на себя ни одна террористическая организация.

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