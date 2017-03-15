Сенат США одобрил Дэниэла Коутса на пост главы нацразведки

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По результатам голосования в Сенате Конгресса США на пост главы нацразведки утвержден семидесятитрехлетний Дэниэл Коутс.

Сенат США утвердил на пост главы национальной разведки экс-сенатора от штата Индиана семидесятитрехлетнего Дэниэла Коутса.

"Голосование завершилось, за кандидатуру Д.Коутса отдали свои голоса 85 членов верхней палаты из 100, "против" – 12", - сообщает "Интерфакс".

5 января 2017 года избранный президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру Коутса на должность директора Национальной разведки, а 10 марта ее одобрил профильный комитет Сената Конгресса США.

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