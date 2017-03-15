Главе Минфина Германии прислали пакет со взрывчаткой

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В Министерство финансов ФРГ поступила посылка со взрывчатой смесью. По информации Bild, она предназначалась министру Вольфгангу Шойбле. Сотрудники Минфина были вынуждены на несколько часов покинуть здание ведомства.

Сотрудники Минфина Германии перехватили подозрительный пакет, который был адресован главе ведомства Вольфгангу Шойбле, пишет Bild.

Из посылки торчали провода, поэтому на предмет обратили внимание в экспедиторской службе министерства. Сотрудники вызвали взрывотехников, а служащих Минфина эвакуировали.

Позже эксперты доставили опасную находку на полигон на окраине Берлина и изучили ее. Как выяснилось, в коробке находился взрыватель и смесь, используемая для производства пиротехнических изделий. Такое устройство сработало бы при вскрытии посылки, а находившийся в непосредственной близости человек получил бы серьезные травмы.

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