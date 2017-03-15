Порошенко назвал условия снятия блокады Донбасса

Теги: Украина блокада порошенко донбасс

Запрет на передвижение грузов через линию разграничения в Донбассе отменят, если предприятия на неконтролируемых Киевом территориях будут возвращены украинским владельцам и наступит перемирие. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко. Он поручил правительству оценить потери из-за блокирования Донбасса радикалами.

Запрет на передвижение грузов через линию разграничения на востоке страны отменят, если предприятия на неконтролируемых Киевом территориях Донбасса будут возвращены украинским владельцам. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко.

"Мы говорим: верните предприятия украинским владельцам, независимо от того, государственная это форма собственности или нет. Ведь и государственную форму собственности захватили", - цитирует его слова "Интерфакс".

Порошенко считает возможным снять ограничительные меры по перемещению грузов через линию столкновения в том случае, если будет обеспечено выполнение первого и второго пункта Минских соглашений, в том числе прекращение огня и отвод тяжелой техники и артиллерии.

"Я поручил правительству, министру финансов подсчитать убытки от блокады Донбасса. Мы должны назвать цену, которую Украина заплатит за эти безответственные решения по блокированию Донбасса", - сообщил Порошенко.

Ранее Киев принял решение временно приостановить все транспортное сообщение с неподконтрольными Киеву территориями Донбасса. СНБО также запретило перемещать грузы через линию соприкосновения в Донбассе.

В МИД России заявили, что Киев пытается переложить ответственность с больной головы на здоровую, введя транспортную блокаду Донбасса под предлогом обострения обстановки.

В январе украинские радикалы заблокировали железнодорожные пути, ведущие на неподконтрольную Киеву территорию Донбасса. В результате этого страна столкнулась с острым дефицитом угля. В ответ на это власти ДНР и ЛНР приняли решение о введении внешнего управления на работающих в республиках украинских предприятиях.

Читайте также:

Нацбанк Украины назвал банки, которые попадут под санкции

Сбербанк ограничил выдачу наличных на Украине

В стычке у блокпоста Славянска пострадали 7 полицейских