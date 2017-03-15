Союзник США сбил небольшой квадрокоптер из ЗРК "Patriot"

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Один из союзников США использовал зенитно-ракетную систему "Patriot" для того, чтобы сбить дешевый беспилотник. Дрон был сбит, однако американский генерал выразил сомнения в экономической целесообразности этого действия.

Один из союзников США сбил квадрокоптер за 300 долларов из ЗРК "Patriot", стоимость пуска одной ракеты которого оценивается в 3 миллиона долларов.

"Зенитный комплекс "Patriot", стоимость пуска одной ракеты которого оценивается в $3 млн, использовали, чтобы сбить беспилотник", - сообщает "Интерфакс".

Американский генерал Дэвид Перкинс сообщил, что квадрокоптер в итоге сбили, но расходование дорогостоящих ракет по такому случаю недопустимо.

"На месте врага я бы подумал: "Да я просто зайду на eBay и куплю побольше этих квадрокоптеров за 300 долларов, чтобы у них закончились все ракеты "Patriot", - приводит слова генерала агентство.

О каком именно союзнике США шла речь неизвестно.

ЗРК "Patriot" используется американской армией и их союзниками для уничтожения боевых самолетов и баллистических ракет. Его ракеты развивают скорость в пять раз превышающую скорость звука, а квадрокоптер способен скорость до 80 километров в час.