В Зеленограде рейсовый автобус столкнулся с двумя иномарками
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Два человека пострадали в результате ДТП с участием рейсового автобуса в Зеленограде. ДТП произошло на Панфиловском проспекте.
В Зеленограде рейсовый автобус столкнулся с двумя легковушками. ДТП произошло на Панфиловском проспекте в районе корпуса 1801.
Как сообщает ТАСС, в результате аварии травмы получили два человека — водители легковых автомобилей. Пострадавших среди пассажиров автобуса нет.
Агентство "Москва" уточняет, что в аварии участвовало маршрутное такси на базе автомобиля "ГАЗель".
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