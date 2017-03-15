В Зеленограде рейсовый автобус столкнулся с двумя иномарками

Теги: зеленоград ДТП автобус

Два человека пострадали в результате ДТП с участием рейсового автобуса в Зеленограде. ДТП произошло на Панфиловском проспекте.

В Зеленограде рейсовый автобус столкнулся с двумя легковушками. ДТП произошло на Панфиловском проспекте в районе корпуса 1801.

Как сообщает ТАСС, в результате аварии травмы получили два человека — водители легковых автомобилей. Пострадавших среди пассажиров автобуса нет.

Агентство "Москва" уточняет, что в аварии участвовало маршрутное такси на базе автомобиля "ГАЗель".

Читайте также:

На МКАД фура столкнулась с тремя автомобилями и опрокинулась. Видео

В Краснодаре загорелся пассажирский автобус. Видео

На Ставрополье на ходу загорелся автобус с пассажирами