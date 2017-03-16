Крым отмечает третью годовщину воссоединения с Россией

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В четверг наша страна отмечает третью годовщину исторического референдума, после которого произошло воссоединение Крыма с Россией. На полуострове пройдут митинги, шествия, автопробеги, выставки и флешмобы.

В четверг отмечается третья годовщина воссоединения Крыма с Россией. 16 марта 2014 года более 80 процентов населения Крыма и Севастополя почти единогласно высказались за возвращение в состав Российской Федерации, передает "ТВ Центр".

Уже на следующий день после голосования Верховный совет Крыма принял постановление о независимости от Украины. А ещё через день Владимир Путин, руководство полуострова и Севастополя подписали договор о вхождении Крыма в состав России.

За соблюдением безопасности на полуострове в это время следили "вежливые люди". В память о тех событиях им установили монумент в центре Симферополя. Сейчас Крым полностью влился в правовое поле страны, и его коснулись существенные изменения – значительно улучшилась социальная поддержка населения. Появились современные больницы, детсады и школы, обновилась транспортная инфраструктура. Уже через год будет достроен автомобильный переход через Керченский пролив, а железнодорожную часть моста сдадут в 2020 году.

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