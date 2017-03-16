Автоколонна МЧС с гумпомощью отправилась в Донбасс

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В Донбасс в четверг отправилась 62-я колонна МЧС России с гуманитарной помощью. 40 автомобилей везут более 500 тонн грузов. Большая часть из них - детские продуктовые наборы.

Очередная автоколонна МЧС России с гуманитарной помощью отправилась в Донбасс. Белые КамАЗы вышли рано утром из Донского спасательного центра в Ростовской области, сообщает "ТВ Центр". За рулем - опытные водители, которые уже совершили десятки подобных операций по всему миру. Также колонну сопровождают медики и технический персонал.

Помощь жителям Донбасса Россия оказывает с 2014 года. За это время на юго-восток Украины доставлено свыше 66 тысяч тонн гуманитарных грузов.