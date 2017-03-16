Трамп пообещал обнародовать новые данные о прослушке его телефона

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Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время обнародует новую информацию, подтверждающую, что его телефоны прослушивала предыдущая администрация Белого дома. Он также рассказал, что узнал о прослушивании его разговоров из средств массовой информации.

Дональд Трамп не намерен менять свою точку зрения относительно иммиграционных законов, наделавших много шума как в самих США так и за их пределами. С таким заявлением американский лидер выступил в ответ на очередное судебное решение заблокировать новый указ. Вердикт был вынесен в штате Гавайи. Трамп сообщил, что будет бороться до последнего, передает "ТВ Центр".

Между тем, набирает обороты ещё один скандал вокруг нового президента. Речь идет о прослушке, в организации которой он обвиняет бывшего главу Белого дома. В эфире Fox News Дональд Трамп пообещал в течение двух недель рассказать, какие именно детали оказались в распоряжении прежней администрации США. Прослушка, как уверяет Трамп, велась за считанные дни до выборов - в Нью-Йорке, в небоскрёбе, где расположены его офисы и квартира. И сравнил всё с самым громким политическим скандалом в США - Уотергейтским, закончившимся отставкой президента Никсона.