Мужчину зарезали в квартире в центре Москвы

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СКР возбудил уголовное дело по факту убийства мужчины в квартире на 4-ом Красносельском переулке в столице. При осмотре на его теле были обнаружены более пяти ножевых ранений. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.

Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства мужчины в квартире в центре столицы. Об этом TVC.ru сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

"По версии следствия, в квартире одного из жилых домов, расположенных по 4-му Красносельскому переулку в городе Москве, обнаружено тело мужчины 1980 года рождения, который проживал в указанной квартире. При осмотре на теле мужчины обнаружены более пяти колото-резаных ранений", - сказала Иванова.

В настоящее время следователи проводят комплекс действий и мероприятий, направленный на установление обстоятельств случившегося и задержание подозреваемого в совершении преступления.

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