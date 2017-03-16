В "Зарядье" появится нетающая ледяная пещера

Теги: Москва благоустройство парк

В парке "Зарядье" в центре столицы появится ледяная пещера, которая займет площадь 220 квадратных метров. Внутри нее будет несколько тоннелей с арками и колоннами, а все поверхности покроют инеем и льдом. Температура внутри пещеры будет находиться на уровне пяти - двенадцати градусов ниже нуля.

Москомархитектура утвердила дизайн ледяной пещеры в парке "Зарядье", которая будет занимать площадь 220 квадратных метров. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

Пещера расположится в северной части парка, а внутри нее сделают несколько тоннелей с арками и колоннами разной высоты. Все поверхности будут покрыты льдом и инеем, которые изнутри подсветят светодиодами. Температура внутри пещеры будет находиться на уровне пяти – двенадцати градусов ниже нуля.

"По своей структуре искусственная ледяная пещера будет в полной мере соответствовать реальным природным объектам. Но это не только лишь имитация. Посетители смогут сами оценить, что ледяная пещера в "Зарядье" — это сложное архитектурное сооружение со своим художественным образом", - отметил главный архитектор города Москвы Сергей Кузнецов.

В этом месте планируют проводить экскурсии, на которых будут рассказывать о работе полярников, а также природе и фауне Арктики и Антарктики.

Читайте также:

В "Зарядье" готовятся к масштабной высадке растений и деревьев

В "Зарядье" начались акустические испытания концертного зала

Фирменный логотип парка "Зарядье" определит "Активный гражданин"