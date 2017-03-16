У восточного побережья США заметили российский военный корабль

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Российский разведывательный корабль "Виктор Леонов" заметили у восточного побережья США. По данным источников, судно находилось примерно в 36 километрах к юго-востоку от американской базы подводных лодок в Кингс-Бэй. При этом российский корабль оставался в международных водах.

Российский разведывательный корабль "Виктор Леонов" был замечен недалеко от базы подлодок у восточного побережья США. Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на американских чиновников.

По их словам, российское судно было замечено разведкой примерно в 36 километрах к юго-востоку от базы подлодок в Кингс-Бэй, штат Джорджия. Там базируются стратегические подводные лодки Атлантического флота США.

Источники уточнили, что российский корабль оставался в международных водах. "Виктор Леонов" ранее был замечен у берегов США месяц назад. Он шел в 112,7 километра от береговой линии штата Делавэр, двигаясь на север со скоростью 10 узлов. В этот раз, по данным источников, судно вернулось к американским берегам после дозаправки и пополнения запасов продовольствия на Кубе.

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