Почему Киев не хочет усмирять радикалов: мнение эксперта

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Можно ли сегодня и в какую сумму оценить потери Украины от блокады Донбасса и атак на дочки российских банков? Какой логике следует Киев, с одной стороны, признавая ущерб, но в то же время, не желая усмирять радикалов? Рискуют ли власти Украины столкнуться с тем, что экстремисты начнут диктовать им решения? На эти вопросы в интервью "ТВ Центру" ответил политолог Михаил Делягин.