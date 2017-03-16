Почему Киев не хочет усмирять радикалов: мнение эксперта
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Можно ли сегодня и в какую сумму оценить потери Украины от блокады Донбасса и атак на дочки российских банков? Какой логике следует Киев, с одной стороны, признавая ущерб, но в то же время, не желая усмирять радикалов? Рискуют ли власти Украины столкнуться с тем, что экстремисты начнут диктовать им решения? На эти вопросы в интервью "ТВ Центру" ответил политолог Михаил Делягин.
В программе "События. 25-й час" на вопросы ведущего Алексея Фролова ответил директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.
"Вся идеология Бандеры, который для них сейчас святой, не предусматривает существование городов, производства. Это деревенская культура. Это доминирующая культура и все вынуждены к этому приспособляться", - отметил Делягин.
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