Спасатели предотвратили самоубийство на западе Москвы

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Сотрудники МЧС сняли мужчину с козырька балкона на десятом этаже дома на западе Москвы. Его передали врачам. По предварительным данным, мужчина пытался покончить с собой. В настоящее время выясняются причины и обстоятельства случившегося.

Спасатели предотвратили самоубийство на западе столицы. Об этом сообщило агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на Центр управления в кризисных ситуациях московского ГУ МЧС.

"Поступила информация о том, что по адресу: улица Матвеевская, дом 5 на козырьке балкона сидит мужчина. Прибывшие на место сотрудники спасательной службы с помощью страховки и комплекса спасательных мероприятий сняли мужчину с балкона и передали медикам", - говорится в сообщении.

Как сообщил источник в экстренных службах, по предварительным данным, мужчина собирался покончить с собой. В настоящее время выясняются причины и обстоятельства случившегося.

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