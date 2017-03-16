Неизвестные в масках ограбили автосалон в центре Москвы

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Трое неизвестных в масках ограбили автосалон на улице Антонова-Овсеенко в центре столицы. Они проникли в помещение, избили охранника, а затем похитили видеорегистраторы и навигаторы. По данному факту полиция возбудила уголовное дело.

В ночь на четверг трое неизвестных ограбили автосалон в Пресненском районе столицы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по городу. Инцидент произошел на улице Антонова-Овсеенко.

"Прибывшие на место сотрудники полиции выяснили, что трое неизвестных в масках проникли в помещение автосалона, монтировкой избили сотрудника охраны, отжали окно и из офиса похитили видеорегистраторы и навигаторы на сумму около 100 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по данному факту. В настоящее время полицейские ведут розыск злоумышленников.

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