Более 150 российских саперов прибыли разминировать Пальмиру

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Российские сапёры прибыли в четверг в Сирию для разминирования Пальмиры. 150 специалистов Международного противоминного центра, а также 17 единиц специальной техники доставили самолеты военно-транспортной авиации с аэродрома Чкаловский в пункт базирования Хмеймим. Оттуда отряд добрался до древнего города и приступил к работе.

Более 150 российских саперов прибыли в Сирию для участия в разминировании Пальмиры. "Очередное подразделение сводного отряда Международного противоминного центра Вооруженных сил Российской Федерации прибыло в Сирию для оказания помощи в гуманитарном разминировании древнего города Пальмира", - говорится в сообщении Минобороны, которое приводит ТАСС.

В первую очередь саперы разминируют дороги, ведущие к больницам, объектам водоснабжения и электроснабжения, а также историческую часть жемчужины мировой архитектуры.

"Мы планируем применять современные и перспективные средства, которые позволят нам облегчить задачу и обеспечить безопасность личного состава", - рассказал заместитель начальника Инженерных войск ВС России Руслан Алахвердиев.

Пальмира была вновь освобождена от боевиков запрещенной в России группировки "Исламское государство" 2 марта. В первый раз террористы установили контроль над древним городом в середине 2015 года. В марте 2016 года сирийские войска при поддержке ВКС России освободили Пальмиру, однако к концу года боевикам вновь удалось овладеть ей.

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