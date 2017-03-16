Четверо граждан КНДР объявлены Интерполом в розыск по делу Ким Чен Нама

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Интерпол объявил в розыск четверых граждан Северной Кореи по делу об убийстве Ким Чен Нама. Как сообщается на сайте международной организации, их разыскивают судебные органы Малайзии для предъявления обвинения и отбывания наказания.

Интерпол объявил в розыск четверых граждан Северной Кореи, подозреваемых в убийстве. Об этом сообщается на сайте международной организации.

Как сообщил агентству Reuters начальник полиции Малайзии, данные лица подозреваются в убийстве Ким Чен Нама в аэропорту Куала-Лумпура. По данным Интерпола, мужчины разыскиваются судебными органами Малайзии. Двум из них по 32 года, двум другим 56 и 54 года.

Сводный брат северокорейского лидера Ким Чен Нам был убит в Куала-Лумпуре 13 февраля. Смерть наступила в результате воздействия запрещенного нервно-паралитического вещества VX. Власти КНДР официально не признали смерть брата Ким Чен Ына, продолжая утверждать, что в Малайзии скончался гражданин Северной Кореи Ким Чхоль, а причиной смерти стал сердечный приступ, а не отравление.

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