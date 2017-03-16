Неизвестные проломили череп мужчине на севере Москвы
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На севере столицы неизвестные жестоко избили мужчину. У него диагностированы серьезные травмы головы, переломы ребер и другие повреждения. По данному факту полиция возбудила уголовное дело.
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту жесткого избиения 34-летнего мужчины на севере Москвы. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по городу. Инцидент произошел на Коптевской улице.
"У пострадавшего диагностировали открытую черепно-мозговую травму, переломы костей лица и черепа, тупую травму груди, множественные переломы ребер, ушиб внутренних органов и другие повреждения", - говорится в сообщении.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Все обстоятельства случившегося уточняются.
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