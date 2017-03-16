Порошенко поручил подсчитать убытки от блокады Донбасса

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Нацгвардия Украины отчиталась о перекрытии всех автомобильных и железнодорожных путей, которые ведут на территорию ДНР и ЛНР. Выстроены стационарные и мобильные блокпосты, на которых дежурят сотни бойцов и правоохранителей. Петр Порошенко заявил, что блокада Донбасса продолжится, пока украинские предприятия не вернутся под юрисдикцию Киева. В то же время он поручил Минфину подсчитать убытки от прекращения торговли с Юго-Востоком.

Граница Украины с Донбассом перекрыта. На дорогах - усиленные блокпосты. Возле шлагбаумов пробки из машин. На Украине уже почти сутки действует официально объявленная Киевом блокада, передает "ТВ Центр". Ответный шаг Порошенко на внешнее управление предприятиями, которое ввели ДНР и ЛНР. Президент и радикалы теперь заодно. На Донбассе не удивлены.

"Киев на своей стороне линии разграничения может делать что хочет: вводить блокаду, снимать. Нам все равно. Мы свою позицию не меняем", - заявил глава ДНР Александр Захарченко.

Порошенко загоняет себя в капкан политический. Украину - в экономический. Бюджет страны в два раза меньше бюджета Москвы. Всего две основных статьи дохода от экспорта – металл и зерно. Заводы и теплостанции останутся без угля. И это в стране, которая и так живет в режиме жесточайшей экономии ресурсов. Ответная реакция не заставила себя ждать. Блокаду Донбасса осудили Германия и Россия. И что, уж совсем неожиданно для президента Украины, его же кабинет министров.

"Инициаторы событий, которые происходили в последние несколько недель, пытались расколоть общество и поставить под угрозу возобновление экономического роста, первые признаки которого мы наблюдали в последнее время. Под якобы патриотическими лозунгами осуществлялась блокада, которая на самом деле уже нанесла большой ущерб стране", - отметили в кабмине.

Высказался и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили. И тоже не в поддержку Порошенко. "Вынужденное решение президента выставляет его крайне слабым, но также обнажает катастрофическую слабость олигархической экономики. Опоздание с решением о прекращении торговли на крови обойдётся Украине в этом году в 7-8% ВВП, что чревато серьёзными проблемами в бюджете и дальнейшем сокращением уровня жизни украинцев", - заявил Саакашвили.

Сам Порошенко демонстрирует просто чудеса политической эквилибристики. Не успев заявить о блокаде Донбасса, тут же свалил всю вину за нее на своих оппонентов. "То, что действия наших блокирующих, влетят Украине в копеечку, это очевидно. В какую именно, покажет калькуляция. И эти счета мы выставим не только самопровозглашенным республикам, но и "Самопомощи", и "Батькивщине", народ должен знать своих героев", - заявил Порошенко.

Национализированные, как подчеркивают в Киеве, предприятия, из-за которых и введена блокада, Донбасс обязан вернуть. А Россия якобы не имеет права поддерживать с ними деловые отношения. Иначе, дает понять Порошенко, обижайтесь на себя.

"Если продукция украденных предприятий начнет поставляться в Россию, мы будем требовать введения санкций в отношении этих предприятий России", - сказал Порошенко.

Обостряется ситуация и вокруг "дочек" российских банков. В четверг им хотят запретить любые операции с головными офисами в Москве. Под санкциями – пять финансовых учреждений России. Парадоксально, но при этом Нацбанк Украины признает – к их работе претензий, на самом деле, никаких. Законы они не нарушали. Действия властей уже больше походят на рейдерский захват.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".