На выборах в Нидерландах победила партия действующего премьера

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На парламентских выборах в Нидерландах правящая "Народная партия" премьера Марка Рютте получила большинство голосов. Впрочем, можно говорить и об успехе их оппонентов. Несмотря на крайне радикальные заявления, лидер "Партии Свободы" Герт Вилдерс смог увеличить число мест в парламенте для своих соратников.

На данный момент у партии Марка Рютте формируется самая крупная фракция в голландском парламенте - 31 депутат, передает "ТВ Центр". Но для самого голландского премьера, по его словам, важнее другое.

"Это очень важные выборы для нашей страны. Похоже, что наша партия стала крупнейшей в стране в третий раз подряд. И это шанс для такой большой демократии, как Нидерланды, чтобы поставить точку, прекратить эффект домино в распространении неправильного популизма", - заявил Рютте.

Даже победив, Рютте продолжает метать стрелы в своего главного оппонента - лидера крайне правой "Партии свободы" Герта Вилдерса. Свою избирательную кампанию он построил на обещаниях закрыть границы страны для мигрантов, запретить продажу Корана, вывести страну из Евросоюза. И, несмотря на разделенное еще с двумя партиями второе место и лишь 19 голосов в парламенте, проигравшим себя не считает.

"Мы - одни из победителей этих выборов. Конечно, я бы предпочел, чтобы наша партия взяла больше мест. Жаль, что нам это не удалось. Теперь мы должны ждать до следующих выборов, но мы - партия, которая не проиграла. Каков бы ни был результат выборов сегодня, джин не вернется в бутылку. И патриотическая революция, будь то сегодня или завтра, произойдет", - отметил Вилдерс.

Эти выборы хотя и не побили рекорд явки тридцатилетней давности - 81 процент избирателей против 88, но все равно стали самыми массовыми за последние годы. Участки в Гааге и Роттердаме даже были вынуждены продлить свою работу. А вот голосовали на этот раз по старинке - только бумажными бюллетенями и считали голоса в век современных технологий вручную. Американский вирус во всем видеть происки российских хакеров оказался заразным. Рекордным оказалось и число политических объединений, участвовавших в выборах. 12,5 миллионов граждан Нидерландов распределяли свои симпатии среди 28 партий. И это казалось очень непросто.

Но главная битва все же развернулась между лидерами. В том числе и в умах избирателей. Масла в огонь подлил дипломатический скандал с Турцией, разразившийся после недопуска турецких министров на встречи с соотечественниками.

"Это вопрос, который мы задаем уже в течение нескольких лет: кто вы - граждане Турции или граждане Голландии? Пришло время сделать выбор", - заявил экс-губернатор провинции Южная Голландия Лени Дуоршуи.

Выходцы из мусульманских стран - Турции, Марокко, Суринама - были одними из самых активных на выборах. Возможно, именно их голоса не дали шансов победить Герту Вилдерсу. В Евросоюзе после "Брексита" и победы Трампа в США голосование в Нидерландах рассматривали как показатель реальной силы популизма в Европе в преддверии ключевых выборов в Германии и во Франции. И узнав новости из Голландии, выдохнули с облегчением.

"Если результаты подтвердятся и правые популисты, а на самом деле правые радикалы, проиграли, то я буду счастлив. Это сильный сигнал для Европы. Это показывает, что такая страна, как Нидерланды, являются одной из основных европейских демократий и не позволяет себя подстрекать", - указал министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль.

Впрочем, несмотря на победу, Марку Рютте придется формировать коалицию, ведь для большинства в парламенте нужно 76 депутатов, у него же пока 31. По сравнению с прежним составом, он потерял 9 мест, тогда как Герт Вилдерс приобрел - 19 против 12.

Так что предстоящие четыре года вряд ли будут простыми для правящей партии Голландии.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".