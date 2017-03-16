В Крыму отмечают третью годовщину исторического референдума

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Крым отмечает третью годовщину исторического референдума, на котором подавляющее большинство жителей высказались за воссоединение полуострова с Россией. По всей республике в четверг - шествия, митинги и концерты. В Севастополе несколько тысяч человек проведут флешмоб "Горжусь Россией!". За три года в Крыму произошли кардинальные изменения. Решены вопросы энергоснабжения, построены новые школы и больницы. Идет масштабная стройка моста через Керченский пролив.

У площади Государственного совета и зародилась "Крымская весна". Событие, которое уже вошло в историю и которое третий год подряд празднуют не только на полуострове, но и по всей России. Именно 16 марта 2014 года жители Крыма сделали свой без преувеличения исторический выбор, напоминает "ТВ Центр".

Цветы к памятнику народного ополчения. С этого уже традиционного ритуала и начинается торжественная часть праздника. В это утро на улицы Симферополя вышли тысячи жителей. Несмотря на рабочий день, принять участие в шествии приходят целыми семьями. Так же, как и три года назад, шли на избирательные участки.

Торжественное шествие по центральным улицам Симферополя. Этот маршрут как бы воспроизводит события трехлетней давности. Ведь именно в центре Симферополя и решалась судьба двухмиллионного полуострова. В здании бывшего Государственного совета новая власть принимала решение о проведении референдума и просила президента России обеспечить безопасность.

"Государственный переворот в Киеве, беспорядки на Майдане и бесчинства радикалов. В феврале 2014 года крымчане окончательно осознали: с такой Украиной им точно не по пути. Уже в начале марта новая власть полуострова взяла на себя управление республикой. Без единого выстрела и погромов. Безопасность тогда обеспечили не только "вежливые люди". Жители объединились в отряды народного ополчения. 16 марта на голосование пришло подавляющее большинство крымчан. Больше 95 процентов тогда высказались за воссоединение с Россией. Выбор, который на полуострове готовы повторить снова", - заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

16 марта, день, когда прошел всекрымский референдум, официально не считается выходным. Но именно сегодня на полуострове начинают праздновать день воссоединения с Россией. Во всех городах Крыма в течение четырех дней будут проходить концерты и митинги вплоть до понедельника.

Борис Максудов, Александр Шкарбанов, Максим Володин, "ТВ Центр", Крым.