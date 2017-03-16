В московском метрополитене открылись 3 новые станции

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В четверг в Москве открыли три новые станции метро – "Минская", "Ломоносовский проспект" и "Раменки". Они стали продолжением желтой Калининско-Солнцевской линии. В торжественной церемонии запуска принял участие Сергей Собянин.

На Калининско-Солнцевской линии московского метро открылись три новые станции "Минская", "Ломоносовский проспект" и "Раменки". Об этом сообщает "ТВ Центр".

Мэр проехал по новому участку подземки. Длина этого отрезка - более семи километров. Теперь метрополитен напрямую связывает жилые районы на Мичуринском и Ломоносовском проспектах, а также на Минской улице с деловом центром "Москва-сити". Это позволит серьезно разгрузить общественный транспорт на западе столицы. А в будущем желтая ветка метро должна стать самой длинной. По проекту она соединит центр города с районами Новомосковского округа.

"Сегодня большой праздник: в Москве запущена новая радиальная ветка протяженностью 10 километров, пять станций от "Делового центра" до "Раменок", улучшилось транспортное обеспечение сети Парка Победы, МГУ и сотен тысяч жителей Москвы, которые находятся вблизи этих станций. Тем не менее, мы не останавливаем стройку. Она идет до Солнцево, Переделкино. Я надеюсь, что в этом году будут запущены все основные работы. И еще 15 километров линий метро присоединятся к этой ветке", - приводит слова Собянина АГН "Москва".