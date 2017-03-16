В Хабаровском крае погиб тигр Упорный

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Выпущенный на волю амурский тигр по кличке Упорный погиб в Хабаровском крае. Специалисты считают, что на него мог напасть медведь. За краснокнижным полосатым несколько лет следили с помощью GPS-ошейника. Ведь еще в 2015 году, когда после реабилитации тигра отпустили, он не остался в национальном парке, а прошёл сотни километров и стал самым северным представителем своего вида.

Семь километров на лыжах и еще 20 на снегоходе прошли специалисты охотнадзора, чтобы доставить погибшего тигра до ближайшей пасеки. Хищник умер в глубокой тайге, в районе бассейна реки Гур Хабаровского края. Более двух недель не поступал сигнал с его с GPS-ошейника. Когда данные появились, ученые увидели: зверь долгое время находился в одном месте, а температура его тела резко упала, передает "ТВ Центр".

Об этом тигре заговорили три года назад, когда хищник стал нападать на домашних собак в селах Хабаровского края. Зверь был слабым и больным. Потому и не мог охотиться на диких животных. Упорного отловили и поместили в центр реабилитации. За год он восстановился, прилично прибавил в весе, и по-прежнему боялся людей. А значит, был готов к выпуску в дикую природу.

Сразу же ученые стали следить за передвижением тигра. Специалисты планировали, что хищник останется там же, где его и выпустили. Но зверь, будто оправдывая свою кличку, упорно шел на север Хабаровского края. Вел себя очень спокойно, и только лишь один раз показался людям на глаза. Практически вплотную подошел к Комсомольску- на-Амуре, но в город не заходил. Свой дом он обрел в районе бассейна реки Гур.

"Тигр Упорный, это самый северный тигр, отслеживаемый за всю историю наблюдения. Иногда были заходы севернее, но туда тигры заходили и уходили. Но этот, что называется, "загнездился" тут. Это частота треков, говорит о том, что он здесь жил в течение года. Здесь он охотился, здесь он встретил самку и, возможно, даже создал семью", - рассказал руководитель отдела Амурского филиала WWF России по сохранению редких видов, почетный работник охраны природы России Павел Фоменко.

В этих краях суровые условия выживания для тигров. Сорокаградусные морозы, полутораметровые снежные сугробы. Но при этом хорошие кедровые леса, а значит, есть кормовая база. Упорного и нашли рядом с задавленным кабаном. Но вполне возможно, что на добычу рассчитывал не только тигр.

"Вполне возможно, что произошла схватка между бурым медведем и тигром, что происходит не так часть, но произошла межвидовая борьба, так как рядом был обнаружен кабан", - отметил заместитель министра природных ресурсов Хабаровского края Игорь Суслов.

Упорный оставил для ученых огромный вклад для исследований. На опыте его жизни специалисты теперь могут прогнозировать поведение тигров после выпуска в неизвестные для них места обитания. В ближайшее время тигра из Хабаровского края доставят в Приморье. Здесь специалисты проведут экспертизу. После смогут дать ответь, из-за чего все-таки погиб хищник.

Ольга Скрипникова, Сергей Дробышев, Дальневосточное бюро "ТВ Центра", Владивосток.