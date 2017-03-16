Большинство россиян считают, что возвращение Крыма принесло только пользу

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Согласно опросу ВЦИОМ, 78% россиян считают, что воссоединение России и Крыма принесло только пользу. С утверждением о том, что Крым - это Россия согласились 97% опрошенных. 89% респондентов уверены, что вхождение полуострова в состав нашей страны пошло на пользу самим крымчанам.

Воссоединение Крыма с Россией принесло только пользу. Так считают 78% участников опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения, сообщили "Известия". Годом ранее с этим утверждением согласились 60% респондентов.

При этом, по данным издания, о негативных последствиях присоединения Крыма заявили 13% опрошенных. 9% россиян затруднились ответить. С утверждением о том, что Крым - это Россия согласились 97% респондентов. Лишь 2% не воспринимают полуостров как российскую территорию. Затруднился с ответом 1% опрошенных.

С тем, что воссоединение Крыма и России пошло на пользу самим крымчанам согласны 89% опрошенных. Вредным для жителей полуострова это событие считают 5% россиян, еще 6% не смогли ответить.

В то же время, большинство граждан не согласны с тем, что Крыму и Севастополю необходимо выделять больше средств из бюджета. 84% опрошенных считают, что деньги должны распределяться между субъектами страны поровну. С необходимостью дополнительного финансирования согласились 10% опрошенных, еще 3% считают, что в Крыму и Севастополю вообще не стоит выделять средства.

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