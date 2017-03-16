Артист "Содружества актеров Таганки" избит в центре Москвы

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В центре столицы неизвестные избили артиста "Содружества актеров Таганки" Владимира Игнатюка. В настоящее время он находится в приемном отделении НИИ имени Склифосовского. О состоянии артиста пока ничего не сообщается.

Артист "Содружества актеров Таганки" Владимир Игнатюк в настоящее время находится в приемном отделении НИИ имени Склифосовского. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на справочную службу медучреждения.

"Сейчас он находится в приемном отделении, с ним еще работают врачи. О состоянии пациента пока ничего сказать не могу", - сказал сотрудник справочной.

Ранее некоторые СМИ сообщали о том, что в ночь на четверг в центре Москвы неизвестные напали на артиста Владимира Игнатюка и пробили ему голову.

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