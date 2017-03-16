Субботники пройдут в апреле на 75 площадках Москвы

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Общегородские субботники пройдут в столице 8 и 22 апреля. Их организуют на 75 площадках в различных парках. Ожидается, что в весенней уборке примут участие около 25 тысяч человек. Кроме того, субботники также пройдут во всех дворах, скверах и на других территориях города.

В Москве 8 и 22 апреля состоятся общегородские субботники, которые пройдут на 75 площадках в столичных парках. В частности, весенняя уборка пройдет в "Сокольниках", Парке Горького, "Музеоне", саду "Эрмитаж", усадьбах "Коломенское" и "Царицыно", а также Московском зоопарке. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

Ожидается, что в весенней уборке примут участие около 25 тысяч человек. "Им выдадут перчатки, фартуки и весь необходимый инвентарь - грабли, метлы, мешки для сбора мусора, щетки для промывки цоколей зданий, лопаты", - рассказали в Мосгорпарке.

Кроме того, в эти же дни субботники пройдут во всех дворах, скверах и на других территориях Москвы.