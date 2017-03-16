В России запретят продажу анонимных SIM-карт

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Подготовленные Роскомнадзором и МедиаКоммуникационным союзом поправки в законы "Об информации" и "О связи", а также в КоАП будут предусматривать идентификацию каждого абонента. Мобильных операторов будут штрафовать за каждого безымянного клиента. Кроме того, штрафы предусмотрены для продавцов SIM-карт у метро.

В России запретят продажу безымянных SIM-карт. Соответствующие поправки в законы "Об информации" и "О связи", а также в Кодекс об административных правонарушениях подготовили МедиаКоммуникационный союз и Роскомнадзор. Об этом сообщила газета "Известия", в распоряжении которой имеется пояснительная записка к законопроекту.

"Анализ незаконного распространения SIM-карт показал, что более 70% контрактов оформляются на юридических лиц, в результате услуги связи оказываются фактически не идентифицированным пользователям", - говорится в документе.

Законопроект предполагает обязательную идентификацию всех владельцев SIM-карт. Для этого, в частности, предлагается пройти регистрацию через сайт госуслуг, с помощью квалифицированной электронной подписи или через личный кабинет на сайте оператора. За оказание услуг связи анонимным пользователям мобильных операторов будут штрафовать. Должностным лицам грозит штраф от 10 до 50 тысяч рублей, юрлицам - от 200 до 300 тысяч рублей.

Индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, являющихся корпоративными абонентами, будут штрафовать за несвоевременное предоставление данных о пользователях SIM-карт. ИП грозит от 40 до 50 тысяч рублей, юрлицам - от 50 до 70 тысяч рублей.

Ответственность предусмотрена также для продавцов SIM-карт, не уполномоченных операторами связи. Граждан будут штрафовать на 2-5 тысяч рублей, должностных лиц - от 10 до 50 тысяч рублей, юрлиц - от 100 до 200 тысяч. SIM-карты во всех случаях будут конфисковываться.

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