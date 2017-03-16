Три человека погибли в результате ДТП с автобусом в Ленобласти

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Три человека погибли и 19 пострадали в результате ДТП с участием экскурсионного автобуса в Ленобласти. Всего в автобусе находился 31 пассажир. Авария произошла в четверг утром на трассе "Скандинавия". По предварительным данным, автобус съехал в кювет из-за скользкой дороги.

В результате ДТП с участием экскурсионного автобуса в Ленинградской области три человека погибли и еще 19 пострадали. Детей среди них нет. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на правительство региона.

"В автобусе находился 31 пассажир. В результате ДТП погибли три человека", - говорится в сообщении. В свою очередь, в региональном центре МЧС отметили, что 19 человек пострадали в результате аварии и были доставлены в районную больницу. К месту ДТП был направлен спасательный вертолет Ка-32.

Авария произошла в четверг утром в районе поселка Михайловское на 16 километре автодороги "Скандинавия". По предварительным данным, экскурсионный автобус съехал в кювет. Причиной аварии мог стать занос на льду.

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